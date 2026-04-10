¡Relacionados con 51 carpetas de investigación Fiscalía de Zacatecas incineró narcóticos asegurados!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con el apoyo de la DEFENSA, llevaron a cabo la incineración de narcóticos en el municipio de Fresnillo.

La supervisión de esta actividad estuvo a cargo del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado, garantizando la legalidad y transparencia del proceso.

La incineración incluyó 61.8 gramos de metanfetamina, 97.5 gramos de cocaína, 3.340 kilogramos de marihuana y 5 unidades de pastillas psicotrópicas, todos ellos relacionados con 51 carpetas de investigación de la FGJEZ.

Lo anterior forma parte del calendario ordinario de actividades promovidas por el fiscal general, maestro Cristian Paul Camacho Osnaya.

El objetivo es asegurar la destrucción legal de los narcóticos que han sido incautados en el marco de diversas investigaciones, en línea con la iniciativa institucional de combate al narcomenudeo.

Este evento contó con la participación del maestro José Luis Nájera Lara, titular del Órgano Interno de Control de la FGJEZ; la maestra Diana Gabriela Casas Pérez, coordinadora de Evento de Incineración y Destrucción de Bienes Asegurados y representantes del personal de Inf. Intno. 97/o. Batallón de Infantería, Fresnillo, y representantes del 5/o. B.G.N.