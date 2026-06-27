¡Reo que se fugó de penal de Puerto Vallarta fue detenido en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre buscado por distintos delitos y quien se presume aprovechó los eventos del 22 de febrero para fugarse de un penal del municipio de Puerto Vallarta, fue capturado en Zacatecas a través de la colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de Zacatecas.

Autoridades del vecino estado y de la SSPC capturaron a Miguel Ángel “N” o Michael Anthony “N” el martes 23 de junio en Teúl de González Ortega, Zacatecas.

Gracias a la colaboración que existe entre las Fiscalía de Jalisco y Zacatecas se identificó al detenido como uno de los reos fugados de un penal de Puerto Vallarta el pasado 22 de febrero.

Tras su captura fue consignado en Zacatecas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, asociación delictuosa, atentados a la seguridad de la comunidad, posesión de armas de fuego y cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente.