¡Res de Jalisco con indicios de Gusano Barrenador sacude el estatus sanitario de Aguascalientes!

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.– La detección de una res con indicios compatibles con el Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en el rastro municipal de San Francisco de los Romo marca un punto crítico para la vigilancia sanitaria en la entidad. Hasta el pasado mes de marzo, el estado de Aguascalientes se mantenía libre de este parásito, conservando un estatus preventivo que fue destacado por Salvador Arturo Hernández Zermeño, gerente general de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida (UGRH).

En su momento, Hernández Zermeño confirmó en entrevista que «Aguascalientes se mantenía libre del gusano barrenador del ganado, manteniendo un estatus sanitario histórico». El líder ganadero aseguró entonces que se habían intensificado la vigilancia y los protocolos ante cualquier sospecha; sin embargo, este nuevo caso —detectado en un animal que presuntamente ingresó desde Jalisco evadiendo los puntos de inspección— ha obligado a las autoridades a activar acciones preventivas.

La intercepción del ejemplar ocurrió gracias a que el personal de sanidad del centro no certificó al animal para su sacrificio. De acuerdo con la evidencia en video, la res presentaba una herida profunda en la parte posterior superior izquierda, zona conocida como punta de anca, donde eran visibles a simple vista las larvas en movimiento, evidenciando una miasis activa y un estado avanzado de infección que representaba un riesgo inminente de dispersión de la mosca Cochliomyia hominivorax, conocida como “coclioma”.

De acuerdo con las indagatorias, la res fue adquirida por un «coyote» —intermediario que suele operar en las inmediaciones del rastro— con la intención de ingresarla para su sacrificio y posterior comercialización para consumo humano. Gracias a la estricta vigilancia en la línea de recepción, se evitó que el animal con miasis activa llegara a las carnicerías y mesas de la población local, procediendo en su lugar a la incineración total del animal.

Ante el arribo de esta res con indicios de GBG, existe la sospecha de que los animales presentes en el rastro municipal el pasado miércoles hayan sido expuestos a la miasis cutánea causada por la mosca Cochliomyia hominivorax. Se espera que las autoridades sanitarias y agropecuarias los hayan puesto en cuarentena, debido a la presunción de posible exposición. Asimismo, deberán aplicarse tratamientos preventivos, aislar el ganado en un radio no mayor a 40 kilómetros y ejecutar las acciones temporales correspondientes hasta descartar la presencia del parásito en la zona.

Finalmente, especialistas en epidemiología veterinaria realizan estudios para determinar el origen del caso. Paralelamente, se verifican las rutas de transporte y se ordenó la esterilización de los vehículos involucrados, ante la sospecha de que el ejemplar ingresó por caminos de terracería para evadir el punto de inspección de El Jaralillo. El objetivo es proteger el patrimonio pecuario regional, que hasta hace unas semanas mantenía saldo blanco.