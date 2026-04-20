¡RobOXXOmetro sube a 14 en abril y 54 en 2026 tras otro “retiro de caja chica” en OXXO Boulevard!

Abril ya supera con tres asaltos al mes de marzo, que cerró con 11 robos; la tendencia sigue a la alza

Las tiendas OXXO se mantienen como “cajeros 24 horas” para delincuentes; empleados exigen seguridad real y no simulada

AGUASCALIENTES, AGS.- El RobOXXOmetro volvió a encender focos rojos.

Un nuevo “retiro de caja chica” en la tienda Oxxo Boulevard elevó el conteo a 14 asaltos en abril y 54 en lo que va del 2026, superando ya con tres robos el registro de marzo, que cerró con 11.

La tendencia confirma que la ola delictiva contra las tiendas de conveniencia sigue sin freno.

El atraco ocurrió la tarde del domingo 19 de abril en la sucursal ubicada en avenida Aguascalientes Sur número 802, entre General José Isabel Robles y Belisario Domínguez, en el fraccionamiento Bulevares segunda sección.

A las 17:00 horas, el 911 recibió el reporte: un sujeto que vestía camisa blanca, short azul, casco negro de motociclista y mariconera negra ingresó al establecimiento haciéndose pasar por cliente.

Tras acercarse al mostrador sacó una navaja con la mano izquierda y, de manera amenazante, exigió al empleado entregar el dinero de las cajas.

Sin oponer resistencia, el trabajador entregó el efectivo disponible.

El delincuente salió de inmediato, abordó una motocicleta y se dio a la fuga.

El botín preliminar ascendió a 7 mil 500 pesos, aunque la cifra exacta se confirmará tras el arqueo de caja.

Tras activarse el botón de pánico, acudieron elementos de seguridad, así como personal de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Empleados continúan expresando temor por su integridad física y exigen a las autoridades una estrategia que realmente frene esta cadena de asaltos que, lejos de disminuir, se normaliza día con día.