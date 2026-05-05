¡Saldo de cuatro personas lesionadas dejó choque entre dos vehículos en el distribuidor norte!

FRESNILLO, ZAC.- Un choque entre dos vehículos dejó a cuatro personas lesionadas, dos de las cuales tuvieron que ser trasladadas a un hospital para su debida atención médica.

El lunes 4 de mayo, poco antes de las seis de la tarde, sucedió el accidente a la altura del distribuidor norte en Fresnillo.

Quienes fueron testigos del percance lo reportaron a los servicios de emergencia, provocando la movilización de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que resguardaron la zona.

También acudieron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) de Fresnillo y de Sombrerete, que pasaban por el sitio, y que se encargaron de brindarles los primeros auxilios a cuatro víctimas.

A dos de ellas les diagnosticaron lesiones que requerían atención en un hospital, por lo que realizaron su traslado.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras se encargaron de tomar conocimiento de lo sucedido así como de elaborar el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.