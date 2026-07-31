¡Saldo de daños materiales dejó volcadura de un tractocamión en la carretera federal 49!

RÍO GRANDE, ZAC.- Daños materiales dejó como saldo la aparatosa volcadura de un tractocamión en territorio de esta demarcación.

El accidente tuvo lugar el miércoles 29 de julio, alrededor de las 20:15 horas, sobre la carretera federal 49, a la altura de la Ermita de San Judas.

El tractocamión tipo quinta rueda, que transportaba una pipa con grano alimenticio, era desplazado por esa vialidad cuando el chofer, por causas desconocidas, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se volcara y quedara sobre su costado derecho en la cuneta central.

Tras recibir reportes sobre el percance, al lugar acudieron elementos policiales y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que brindaron los primeros auxilios al conductor, que no sufrió lesiones graves y no fue necesario trasladarlo a ningún hospital.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras intervinieron en el hecho, abanderaron la zona para evitar otros percances y realizaron el peritaje correspondiente.