¡Saldo de tres muertos dejó choque entre tres vehículos y volcadura de uno de ellos en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- Una carambola entre tres vehículos y la volcadura de uno de ellos en esta localidad dejó un saldo de tres muertos, dos hombres y una mujer.

El accidente sucedió el jueves 28 de agosto, alrededor de las seis de la mañana, sobre el kilómetro 45 de la carretera federal 45, a la altura de la comunidad Nuevo Día, en el municipio de Fresnillo.

En el choque múltiple se vieron involucrados un tráiler, un auto Volkswagen Jetta y una camioneta Ford Windstar con placas de circulación de Zacatecas, que se volcó aparatosamente y dio varias volteretas.

Paramédicos y rescatistas de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo acudieron al lugar tras recibir reportes sobre el incidente y al arribar encontraron muertos a dos hombres sobre la cinta asfáltica ya que salieron eyectados de la cabina de la camioneta durante su volcadura.

En el asiento posterior de la Ford Windstar hallaron a una mujer prensada y también ya sin vida.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos de las víctimas mortales para su traslado al SEMEFO, en tanto que agentes de la Policía de Investigación comenzaron las indagatorias para esclarecer las causas que originaron el accidente.