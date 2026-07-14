¡Salvaron paramédicos de la SSP a lactante con obstrucción de vía aérea tras brindarle atención oportuna!

GUADALUPE, ZAC.- Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado brindaron atención prehospitalaria oportuna a un lactante de 11 meses de edad que presentaba una obstrucción de la vía aérea, logrando restablecer su respiración mediante maniobras de primeros auxilios.

El apoyo fue solicitado luego de que una mujer de 21 años acudiera a las instalaciones de la SSP para pedir auxilio al señalar que su hijo presentaba coloración azulada (cianosis), pérdida de la conciencia e incapacidad para emitir sonidos, signos compatibles con una obstrucción de la vía aérea.

El personal paramédico actuó de inmediato y confirmó la condición del menor e inició de inmediato la maniobra de Heimlich, obteniendo una respuesta favorable.

Tras la intervención, el lactante recuperó el llanto, normalizó su respiración y desaparecieron los signos de cianosis.

Minutos después arribó una ambulancia del municipio de Guadalupe con apoyo de personal de Protección Civil, que realizaron la valoración médica correspondiente, confirmando que se encontraba bien y fuera de peligro, por lo que determinaron que sería llevado a su domicilio.