¡Se aseguró armamento, equipo táctico y dos motocicletas tras cateo domiciliario en Lagos de Moreno!

LAGOS DE MORENO, JAL.- En una operación coordinada, la Vicefiscalía en Investigación Regional llevó a cabo un operativo exitoso para dar cumplimiento a una orden de cateo en una finca ubicada en la colonia Laureles del Campanario, en el municipio de Lagos de Moreno.

El despliegue fue el resultado de una labor de investigación exhaustiva que se realizó en seguimiento a una carpeta de investigación abierta por el delito de daño en las cosas doloso.

Policías de Investigación, adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Regional con sede en Lagos de Moreno, encontraron daños considerables en la fachada, el portón y la puerta, presuntamente causados por proyectiles de arma de fuego.

Gracias a la meticulosa labor de los equipos de investigación se lograron asegurar los siguientes indicios: un arma larga y varias armas cortas de utilería, un arma de fuego hechiza, así como cartuchos y casquillos de diversos calibres.

También se incautaron dos chalecos balísticos, fornituras y un estuche para armas.

Además, se recuperaron dos motocicletas, una de la marca Veloci, sin placa, y otra Suzuki, con placa del Estado de Jalisco, la cual se encontraba a nombre de un ciudadano con domicilio en el municipio de Teocaltiche.

El cateo también derivó en el aseguramiento de cuchillos, implementos tácticos, bolsas con vegetal verde con características de enervante y botellas de vidrio con explosivos pirotécnicos, estos últimos asegurados por personal de Protección Civil de la localidad.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y determinará su relación con actos delictivos en la zona.