¡Se consumó feminicidio en Trancoso: mujer fue asesinada a golpes en su domicilio en El Porvenir!

Su pareja sentimental se perfila como el principal sospechoso del homicidio al huir del lugar del hecho

Foto: Archivo

TRANCOSO, ZAC.- Una mujer fue asesinada al interior de su domicilio en esta localidad aparentemente a golpes; su pareja sentimental fue señalado como el principal sospechoso del feminicidio debido a que vecinos lo vieron escapar del lugar de los hechos.

El homicidio sucedió el jueves 26 de febrero en la comunidad El Porvenir, en Trancoso.

Minutos antes de las cinco de la tarde habitantes observaron salir a un hombre de la casa de la fémina, al parecer su pareja sentimental, y caminar en dirección al cerro para luego perderlo de vista.

Los testigos se aproximaron a la vivienda de la mujer y al asomarse por la ventana la observaron tirada en el piso y cubierta de sangre, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Elementos policiales arribaron al sitio y confirmaron la muerte de la víctima, a la que le apreciaron golpes y huellas de violencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado tuvo que solicitar a un juez una orden de cateo para poder ingresar al domicilio y realizar las diligencias correspondientes.

Horas después, la escena del crimen pudo ser procesada por elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que levantaron el cuerpo de la mujer y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia para determinar las causas de muerte.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron la indagatoria respectiva para esclarecer los hechos y dar con el responsable.