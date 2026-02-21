¡Secuestraron al ex secretario de Gobierno de Apulco tras salir del CERERESO de Cieneguillas!

Recibió una sentencia condenatoria por dos delitos, pero se le concedió la libertad condicional

ZACATECAS, ZAC.- Tras obtener su libertad condicional y abandonar el Centro Regional de Reinserción Social (CERERESO) de Cieneguillas, el ex secretario de Gobierno de Apulco, Juan Antonio “N”, fue secuestrado por varios sujetos, que se lo llevaron en presencia de su familia que le acompañaba.

La privación ilegal de la libertad del ex funcionario público sucedió el jueves 19 de febrero, alrededor de las diez de la noche.

Juan Antonio fue arrestado el 25 de julio del 2025 en el mismo operativo en el que fue detenido su jefe, el ex alcalde Mauro Yuriel y otros tres individuos, por sus presuntos vínculos con un grupo del crimen organizado.

El ex presidente municipal de Apulco fue arrestado tras permanecer 9 meses prófugo y en cumplimiento a una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.

Por su parte, su ex secretario de Gobierno fue procesado por los delitos de encubrimiento y facilitación delictiva y la noche del jueves recibió una sentencia condenatoria, aunque se le concedió el beneficio de la libertad condicional por 4 años.

Casi siete meses después de su captura, Juan Antonio salió del CERERESO de Cieneguillas y se retiró acompañado de su familia.

Sin embargo, sujetos armados a bordo de dos camionetas los interceptaron en el crucero del camino estatal que conduce al penal y la carretera federal 54.

El ex funcionario y sus familiares fueron encañonados y a él lo obligaron a bajar del vehículo en que viajaba para subirlo a la fuerza a una de las camionetas, en la que se lo llevaron privado de su libertad.

Al día siguiente, viernes 20 de febrero, se confirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya contaba con la denuncia correspondiente por la privación ilegal de la libertad de Juan Antonio.

Desde la noche del jueves, al tener conocimiento de su secuestro, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda, pero no lograron localizarlo ni ubicar a sus plagiarios.