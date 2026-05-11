¡Segundo implicado en el robo en un bar en el Barrio de San Marcos fue capturado!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que como resultado de las labores de investigación realizadas por agentes de la Policía de Investigación Criminal fue detenido Diego “N”, identificado como segundo probable responsable del delito de robo calificado cometido al interior de un establecimiento ubicado en el Barrio de San Marcos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 17 de noviembre de 2025, cuando el ahora imputado y otra persona identificada como Francisco “N”, quien ya se encuentra detenido y vinculado a proceso, ingresaron presuntamente de manera ilegal a un bar localizado sobre la calle Nieto, en esta ciudad capital.

Las investigaciones establecen que, para lograr ingresar al inmueble, los señalados habrían ocasionado diversos daños en el techo y en la tubería de los tinacos del establecimiento, creando así un acceso al interior del lugar cuando este se encontraba cerrado al público.

Una vez dentro, los imputados presuntamente se apoderaron de diversos objetos de valor, entre ellos herramienta varia, una terminal de cobro, teléfonos celulares, una computadora portátil, controles, un aparato láser, equipo de sonido, cinco botellas de alcohol y la cantidad de 13 mil pesos en efectivo, además de otros artículos.

Tras la denuncia presentada por la parte afectada, la agente del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes y tras las indagatorias realizadas por el personal de la Policía de Investigación Criminal se logró establecer su identidad, datos de prueba necesarios que se integraron para solicitar ante la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra de Diego “N”, misma que fue cumplimentada por el los agentes investigadores.

Posteriormente, durante la audiencia inicial, la Representación Social expuso los elementos de prueba recabados dentro de la investigación, con los cuales la jueza de Control determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado por el delito de robo calificado.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de 31 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta de investigación para el debido esclarecimiento de los hechos.