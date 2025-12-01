¡Seis años de prisión la sentencia a joven que asesinó a puñaladas a un treintañero en Cañada Honda!
- Lo declararon culpable de homicidio doloso cometido en riña, al parecer se peleaban el amor de una mujer
AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven que asesinó de seis puñaladas a un treintañero, al parecer porque se peleaban el amor de una misma mujer, fue sentenciado a seis años de prisión tras ser hallado culpable por el delito de homicidio doloso cometido en riña.
El acusado Didier Alejandro “N” alias “El Mala Cara”, de 19 años, acabó con la vida de Juan Esquivel Briano, que contaba con 32 años de edad.
El homicidio se consumó el domingo 29 de septiembre del 2024, alrededor de las 22:15 horas, en la referida población de General José María Morelos y Pavón, mejor conocida como Cañada Honda.
Juan se encontraba en la vía pública en la calle Zenaido Toledo Elorga esquina con Manuel de Jesús Bañuelos Hernández cuando de pronto llegó su pareja sentimental, una mujer de aproximadamente 40 años de edad, y que iba acompañada de varias personas, entre ellas Didier Alejandro.
Al parecer, la fémina también sostenía una relación amorosa con este joven.
“El Mala Cara” inició una discusión con la mujer y luego con Juan, llegando a los golpes.
Durante la pelea, Didier Alejandro sacó un arma punzo cortante y con ella apuñaló a Juan hasta en seis ocasiones en tórax y abdomen, provocándole la muerte.
“El Mala Cara” escapó pero posteriormente fue detenido y procesado por el crimen.
Al finalizar el juicio en su contra se le condenó a seis años de cárcel por el delito mencionado y al pago de 30 días de multa, equivalentes a tres mil 402 pesos.
Además, también tendrá que pagar un millón 244 mil 650 pesos por concepto de daño material y moral así como por los gastos de servicios funerarios y terapias psicológicas a favor de los familiares de la víctima mortal.