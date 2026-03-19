¡Seis personas implicadas en agresiones en Guadalupe que dejaron dos muertos y una lesionada fueron detenidas!

ZACATECAS, ZAC.- Seis personas presuntamente implicadas en el doble homicidio ocurrido en la colonia Francisco Villa y del ataque contra otra persona en Real de San Gabriel, en Guadalupe, fueron detenidas la tarde del miércoles 18 de marzo.

Lo anterior lo confirmó Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Reyes Mugüerza confirmó la detención de los individuos alrededor de las seis de la tarde en la colonia Jardines de Sauceda.

Asimismo, el subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Gines Jaime Ruiz, detalló que tres de los seis detenidos son menores de edad y los otros tres fueron identificados como Cristian “N”, Maricela “N” e Isaac “N”, pertenecientes a Fuerza Zacatecana, una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El triple atentado ocurrió casi en simultáneo pasadas las tres de la tarde del martes 17 cuando, según testigos, individuos a bordo de una motocicleta arribaron a la calle Felipe Ángeles de la colonia Francisco Villa y atacaron a una pareja que se encontraba en su domicilio particular, causando su muerte de forma instantánea.

Pocos minutos después, a la par que los elementos policiales de la SSP establecían un perímetro de seguridad, fue reportado un segundo atentado dentro de una vivienda de la colonia Real de San Gabriel. En este hecho, una mujer resultó herida y posteriormente trasladada a un hospital.