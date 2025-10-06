¡Seis personas lesionadas dejó un choque entre dos camionetas en la carretera 11!

CHALCHIHUITES, ZAC.- El kilómetro 35 de la carretera estatal 11, tramo Sombrerete-Jiménez del Teúl, fue el escenario de un choque entre dos camionetas, que dejó un saldo de seis personas lesionadas.

Alrededor de las 03:00 horas del sábado 4 de octubre los servicios de emergencia fueron notificados sobre el percance y al sitio acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil así como personal de Súchil, Durango.

Cerca de la salida de la comunidad de Gualterio, con dirección a Chalchihuites, encontraron las unidades siniestradas, por lo que auxiliaron a los ocupantes.

En una Chevrolet Z71, de cabina y media, en color negro, viajaban Gustavo, de 31 años; Rafael, de 50; Brenda, de 38; Elizabeth, de 29, y una menor de edad, todos con domicilio en la comunidad de Bocas Jiménez del Teúl, quienes fueron trasladados al hospital del municipio de Súchil, Durango, para su atención médica.

La otra víctima, Waldo, de 32 años y originario del municipio de Chalchihuites, conductor de una Honda CR-V, igualmente en color negro, se trasladó por sus propios medios a recibir atención.

Oficiales de Seguridad Pública quedaron a cargo de las diligencias del accidente y del retiro de las dos camionetas.