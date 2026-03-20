¡Sentenciaron a 5 años de prisión a “El Bibis” por una agresión armada en San Francisco de los Romo!

Lo declararon culpable por el delito de lesiones dolosas calificadas con premeditación

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto conocido como “El Bibis”, que en el 2024 intentó ejecutar de dos balazos a un individuo en el municipio de San Francisco de los Romo, fue sentenciado a 5 años de prisión tras ser hallado culpable por el delito de lesiones dolosas calificadas con premeditación.

El acusado, Miguel “N”, llevó a cabo la agresión armada el jueves 12 de diciembre del 2024 en la casa de la víctima, en la calle Salud del fraccionamiento San José del Barranco, en “San Pancho”.

“El Bibis” arribó al inmueble en compañía de otros tres sujetos, todos con armas de fuego, y accedieron al domicilio tras brincar una cerca de madera que delimitaba el área de la cochera.

En esos momentos el ofendido se encontraba con un acompañante.

Miguel y otro de los sujetos subieron por una barda perimetral para llegar hasta la azotea de la casa, desde donde le disparó en dos ocasiones al agraviado y le provocó lesiones que pusieron en peligro su vida.

El agredido tuvo que recibir atención médica y tras la denuncia de hechos el agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación, en la que Miguel fue señalado como el agresor.

Fue capturado en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra y sometido a un proceso penal por el delito señalado, por el que recibió la condena de 5 años de cárcel.

Además, tendrá que pagar 41.6 días multa, equivalentes a 4 mil 516 pesos con 50 centavos, así como la reparación del daño, que incluye la cantidad de 72 mil 800 pesos por rehabilitación mediante terapias psicológicas y los gastos médicos realizados por la víctima, y el pago correspondiente al daño moral.