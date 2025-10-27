¡Sentenciaron a 82 años de prisión por el secuestro y homicidio de un masculino a seis sujetos y una mujer!

FRESNILLO, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas obtuvo sentencia condenatoria de 82 años de prisión y la reparación integral del daño por los delitos de secuestro y asociación delictuosa en contra de seis hombres y una mujer.

Lo anterior, derivado de una exhaustiva investigación por parte del equipo de investigación adscrito a la Fiscalía en Delitos de Alto Impacto, donde el fiscal del Ministerio Público aportó elementos suficientes para acreditar su plena participación y responsabilidad en el secuestro de un masculino, ocurrido en el municipio de Fresnillo, a quien lamentablemente privaron de la vida.

Los hoy sentenciados responden a los nombres de Evelyn Adriana “N”, Víctor Hugo “N”, José Alonso “N”, Julio César “N”, Juan Carlos “N”, Emmanuel de Jesús “N” y Anselmo Mariano “N”.