¡Sentenciaron a más de 13 años de prisión a Óscar Alejandro por tentativa de homicidio en Calera!
ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Calera obtuvo sentencia condenatoria en contra de Óscar Alejandro “N”, declarado responsable por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de una persona.
Óscar Alejandro “N” fue sentenciado en procedimiento abreviado a 13 años cuatro meses de prisión por los hechos ocurridos en enero de 2023 en la colonia Centro de Calera.
El sentenciado agredió a la víctima.
Le disparó con un arma de fuego, causándole lesiones graves que pusieron en riesgo su vida.