¡Sentenciaron a más de nueve años de cárcel a un sujeto por cuatro delitos!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad Mixta de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de Manuel “N” como autor material, al cual se le impuso una pena de 9 años 3 meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño en favor de las víctimas, por los delitos de falsificación de documentos, robo, fraude y abuso de confianza.

Los hechos sucedieron en el municipio de Fresnillo desde el año 2020 al 2024, cuando el hoy sentenciado, mediante el engaño, se apoderó de diversos documentos, vehículos de motor, así como de un bien inmueble, afectando de esta forma el patrimonio de por lo menos cuatro víctimas.