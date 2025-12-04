¡Sentenciaron a una pareja por tentativa de homicidio de elementos policiales en la colonia Centro!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Delitos Especiales de la capital obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Zury Zadaith “N” y Franco “N” por los delitos de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.

Lo anterior, por hechos ocurridos en agosto de este año, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Policía Metropolitana fueron agredidos a balazos al atender una denuncia anónima del 089, en la que se reportó la presencia de personas armadas en la colonia Centro de Guadalupe.

Tras repeler la agresión lograron la detención de dos de los cuatro pistoleros; una vez iniciada la investigación, se ejecutó un cateo en el domicilio, donde se localizaron chalecos tácticos balísticos, cartuchos útiles, cargadores, artefactos explosivos artesanales y narcótico.

Zury Zadaith «N» fue sentenciada a siete años y cuatro meses de prisión, mientras que Franco «N» recibió nueve años y seis meses.