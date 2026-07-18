¡Sicario detenido con armamento en Jesús María fue sentenciado a más de 6 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sicario detenido con armamento y otros objetos en el municipio de Jesús María tras una persecución, fue sentenciado a poco más de 6 años de prisión tras ser enjuiciado por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El acusado fue identificado como Gerardo “N”.

De acuerdo a la carpeta de investigación, oficiales de la Policía Municipal jesusmariense se movilizaron al fraccionamiento Ruiseñores en atención a reportes ciudadanos sobre la presencia de varios sujetos armados a bordo de una camioneta tipo Pick-Up, en la que transitaban por calles de esa zona habitacional.

Los elementos iniciaron su búsqueda y tras una persecución detuvieron a Gerardo, a quien le aseguraron cuatro armas de fuego, tres de ellas tipo fusil y la otra tipo pistola; cuatro cargadores para arma de fuego, 28 cartuchos útiles, nueve teléfonos celulares, un radio de comunicación y dos chalecos balísticos.

El sujeto fue trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes y puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que luego lo consignó ante una jueza de Control para su proceso penal.

Tras el juicio fue declarado culpable por el delito mencionado y se le dictó una sentencia condenatoria de 6 años 8 meses de prisión así como el pago de una multa de 18 mil 894 pesos.