¡Sicario detenido con armamento y drogas fue sentenciado a más de 25 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez federal dictó una sentencia condenatoria de 25 años 6 meses de prisión en contra de un presunto sicario integrante de un grupo delictivo detenido con armamento y drogas en el municipio de San Francisco de los Romo.

El acusado, identificado como David “N”, recibió tal condena por los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y cocaína con fines de venta, y portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado lo capturaron la tarde del viernes 1 de septiembre del 2023 junto con otros tres sujetos, de nombres Iván “N”, Antonio e Isaías.

Los elementos realizaban trabajos de investigación en la comunidad La Providencia, en “San Pancho”, cuando detectaron un automóvil Honda, en color azul y con placas de circulación del estado de Jalisco, que coincidía con las características de una unidad relacionada con sus indagatorias.

Los agentes ministeriales les marcaron el alto a los cuatro ocupantes, que intentaron darse a la fuga, pero los alcanzaron metros adelante.

Al registrarlos, así como el coche, en la cajuela les descubrieron tres armas de fuego largas y seis cortas, 17 cargadores, 226 cartuchos útiles de diversos calibres, un cartucho percutido, 115 dosis de clorhidrato de cocaína, 230 dosis de clorhidrato de metanfetamina y una báscula gramera.

Los cuatro detenidos, junto con todo lo que se les aseguró, fueron trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes, donde el agente del Ministerio Público Federal les inició una carpeta de investigación.

Posteriormente, David fue procesado por los delitos señalados y finalmente sentenciado a 25 años y medio de prisión.

Sobre la situación legal de los otros tres arrestados no se ha dado a conocer alguna información.