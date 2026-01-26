¡Siete personas lesionadas dejó choque entre una pipa de gas y un auto en la carretera 71!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un fuerte choque entre una pipa de gas y un automóvil particular ocurrido en la carretera federal 71 dejó un saldo de siete personas lesionadas y daños materiales cuantiosos.

El accidente, ocurrido el domingo 25 de enero, al filo de las cinco de la tarde, fue provocado por el repartidor de gas, un hombre de entre 40 a 45 años, conductor de una pipa Ford F-450 XL, en color blanco y con placas de circulación de Guanajuato, propiedad de la empresa Soni Gas.

Él transitaba por dicha vialidad cuando a la altura del kilómetro 3, en la comunidad Santa Cruz de la Presa, repentinamente dio una vuelta en “U” sin precaución, por lo que fue chocado por un auto Honda Accord, en color blanco y con placas de Aguascalientes, que era guiado a velocidad inmoderada, por lo que el conductor no alcanzó a frenar.

Tras la colisión, el coche abandonó la cinta asfáltica, mientras que la pipa de gas dio un giro de 180 grados y quedó atravesada en los carriles de circulación de norte a sur.

El Honda era conducido por un hombre de entre 50 a 55 años, e iba acompañado de una mujer de entre 40 a 45 años como copiloto; dos jóvenes, una de ellas de entre 18 a 20 años, y dos menores de edad.

La copiloto quedó prensada, por lo que paramédicos de la Cruz Roja la rescataron con ayuda del equipo hidráulico “las quijadas de la vida”.

Posteriormente, el conductor y la copiloto, con lesiones de regulares a graves, fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social; los dos menores, en condición estable, al Hospital Miguel Hidalgo, en tanto que los dos jóvenes no requirieron traslado a ningún centro médico.

A su vez, el operador de la pipa fue llevado al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social también estable.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.