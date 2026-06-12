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¡Siete tiendas OXXO atracadas y el RobOXXOmetro escala a 73 robos en el año!

Noticiero El Circo
  • Tres robos en Jesús María y cuatro en Aguascalientes capital
  • Botín acumulado de 32 mil pesos

AGUASCALIENTES, AGS.- Entre el 1 y el 11 de junio delincuentes perpetraron siete asaltos contra tiendas OXXO: tres en Jesús María y cuatro en la capital, elevando el RobOXXOmetro a 7 robos en junio y 73 en lo que va del 2026.

El botín conjunto asciende a 32 mil pesos, entre efectivo y mercancía.

PRIMER CASO: OXXO Bosques del Paraíso (Jesús María)

El lunes 1 de junio, a las 00:15 horas, un hombre de baja estatura ingresó a la tienda ubicada en Circuito del Ciprés 112, Residencial Bosques del Paraíso.

Fingió ser cliente mientras revisaba artículos y esperó a quedarse solo.

Al llegar a la caja simuló pagar, pero sacó un arma de fuego y un cuchillo, exigiendo el dinero de la registradora.

Los empleados, sin oponer resistencia, entregaron 4 mil pesos.

Antes de irse, el sujeto tomó vino y cajetillas de cigarros valuadas en 3 mil pesos, sumando un botín de 7 mil pesos.

El delincuente se retiró caminando tranquilamente hacia el Hospital General de Zona número 3 del IMSS, sin que nadie lo detuviera.

SEGUNDO CASO: OXXO Graneros (Aguascalientes)

Horas después, el mismo 1 de junio, a las 07:00, dos hombres a bordo de un Renault blanco esperaron a la encargada de la tienda en Monte Coronado 233, fraccionamiento Puerto Las Hadas, y cuando abrió la puerta y desactivó la alarma la abordaron con arma blanca, obligándola a abrir las cajas registradoras.

Se apoderaron de 7 mil pesos en efectivo y 3 mil 500 pesos en mercancía (vino y cigarros), para un total de 10 mil 500 pesos.
Uno vestía camisa blanca y pantalón de mezclilla azul, el otro playera deportiva azul claro, camiseta blanca y short blanco con azul a cuadros, ambos con tenis blancos.

Tras el atraco huyeron en el vehículo sin dejar rastro.

TERCER CASO: OXXO Ruiseñor (Jesús María)

El miércoles 3 de junio, a las 05:30 horas, un joven encapuchado ingresó al OXXO de bulevar Solidaridad esquina Camino a la Rinconada, colonia Los Arroyitos.

Simuló interés en varios productos y al llegar a la caja apuntó con un arma de fuego al encargado, exigiendo el dinero.

El trabajador entregó 4 mil pesos y el ladrón tomó vino y cigarros por otros 4 mil, acumulando 8 mil pesos de botín.

Vestía sudadera rosa con capucha, chamarra negra, pantalón de mezclilla gris deslavado y llevaba una mochila rosa.

Se retiró a pie, sin que nadie lo siguiera.

CUARTO CASO: OXXO Haciendas (Aguascalientes)

El jueves 4 de junio, a las 03:10 horas, un hombre rompió el cristal de la puerta principal del OXXO de avenida Hacienda de Ojocaliente, en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes.

Entró a gatas, forzó la caja registradora y sustrajo 2 mil pesos en efectivo y 3 mil en mercancía, totalizando 5 mil pesos.

Vestía sudadera negra con capucha, chamarra azul marino, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

Escapó antes de que llegaran los servicios de emergencia.

QUINTO CASO: OXXO Cristal (Aguascalientes)

El domingo 7 de junio, a las 22:50 horas, una mujer ingresó al OXXO del bulevar Miguel Ángel de la Madrid, fraccionamiento Trojes de Cristal, tomó varios productos y amenazó a la encargada para salir sin pagar.

La mercancía robada fue valuada en mil pesos.

La sospechosa, de complexión delgada y cabello rojo, vestía short negro, blusa negra con puntos blancos, sandalias blancas y cargaba una bolsa azul.

Se retiró caminando del lugar sin ser detenida.

SEXTO CASO: OXXO privada López Mateos (Jesús María)

La noche del martes 9 de junio, a las 22:28 horas, un sujeto con chamarra negra, pantalón negro y tenis blancos ingresó al OXXO de la privada López Mateos, entre las calles Saucedo y Martínez Andrade.

Con arma blanca amenazó al encargado y se apoderó de 7 mil pesos en efectivo.

Huyó a pie hacia la avenida López Mateos, perdiéndose entre las calles de la zona.

SÉPTIMO CASO: OXXO Cóbano (Aguascalientes)

El miércoles 10 de junio, a las 22:00 horas, un hombre ingresó al OXXO de Camino al Cóbano esquina Paseo de la Solidaridad, en la colonia Macías Arellano.

Se hizo pasar por cliente, esperó a quedarse solo y con arma blanca exigió el dinero de la venta.

Los empleados entregaron 7 mil pesos para evitar agresiones.

El sujeto se retiró sin prisa, caminando hacia la avenida principal.

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