¡Sigue acumulando procesos penales por fraude dueña de agencia de viajes en el Morelos I!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Elvia “N” por su probable responsabilidad en el delito de fraude en agravio de dos víctimas, derivado de hechos relacionados con la venta de boletos de avión que nunca fueron concretados.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, la imputada, quien se ostentaba como propietaria de una agencia de viajes ubicada en la avenida Siglo XXI, en el fraccionamiento Morelos I de esta ciudad, ofrecía servicios de reservación y venta de vuelos, generando confianza en sus clientes.

Las investigaciones establecen que Elvia “N” hacía creer a las víctimas que había realizado las reservaciones de vuelos nacionales e internacionales, entregando documentación aparentemente válida; sin embargo, dichas reservaciones no existían o no habían sido pagadas, lo que impedía a los usuarios realizar sus viajes.

En el primer caso, ocurrido el 27 de marzo de 2024, una de las víctimas adquirió dos boletos de avión con viaje redondo desde la Ciudad de México hacia Monterrey y posteriormente a Madrid, España, con retorno incluido, cubriendo un monto total de 29 mil 728 pesos.

La imputada presuntamente entregó copias simples de supuestas reservaciones y una factura, indicando que los boletos podrían confirmarse un día antes del vuelo; no obstante, al verificar la información en la plataforma de la aerolínea, la víctima constató que dichas reservaciones no existían y que los vuelos habían sido cancelados por falta de pago.

Tras reclamar la situación, la imputada únicamente entregó boletos de ida, omitiendo los de regreso, lo que provocó que la víctima perdiera los vuelos programados y tuviera que cubrir gastos adicionales en hospedaje y nuevos boletos.

En un segundo hecho, registrado el 19 de septiembre de 2024, otra víctima acudió a la misma negociación y posteriormente al domicilio particular de la imputada, a quien conocía bajo el nombre de Sara, donde adquirió un boleto de avión con destino a Minneapolis, Estados Unidos, por la cantidad de 16 mil 781 pesos.

Al llegar la fecha del viaje, la víctima se presentó en el aeropuerto de Aguascalientes, donde fue informada de que no existía ninguna reservación a su nombre; al intentar contactar a la imputada, ésta presuntamente evitó dar una solución, retrasando la atención y posteriormente negándose a realizar la devolución del dinero.

Tras la denuncia de las partes afectadas la agente del Ministerio Público inició con la integración de la carpeta de investigación.

Cabe señalar que la imputada ya se encontraba interna en el Centro de Reinserción Social Femenil al haber sido previamente vinculada a proceso por diversos casos con el mismo modus operandi, lo que refuerza la continuidad de las investigaciones en su contra.

Finalmente, en la audiencia el juez de Control resolvió vincular a proceso a Elvia “N”, imponiendo como medida cautelar su permanencia bajo vigilancia en el CERESO Femenil en virtud de la prisión preventiva justificada que ya enfrenta en otro proceso, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.