¡Sujeto buscado en Puebla por un delito contra la salud fue capturado en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- Bajo un esquema de colaboración y coordinación entre las Fiscalías de Zacatecas y de Puebla se logró la detención de una persona relacionada con delitos que afectan la salud y la tranquilidad de las personas.

En dicha acción se llevó a cabo la detención de Cruz Adrián “N” en el municipio de Fresnillo, quien contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Puebla por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de estupefaciente denominado metanfetamina.

