¡Sujeto buscado en Zacatecas por homicidio calificado fue capturado en Monterrey!

NUEVO LEÓN, ZAC.- El pasado 11 de noviembre de 2025, elementos de la Fuerza Civil del Estado de Nuevo León lograron la detención en flagrancia de Miguel “N” por delitos contra la salud en la ciudad de Monterrey.

Derivado del intercambio de información entre las Fiscalías de Zacatecas y Nuevo León se tuvo conocimiento que Miguel N” contaba con orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado por hechos ocurridos en el municipio de Fresnillo en el año 2018.

Por lo anterior, mediante colaboración y en coordinación con la SSPC del Gobierno de México, se dio cumplimiento al mandamiento judicial y fue trasladado al estado de Zacatecas para quedar a disposición del juez de la causa.