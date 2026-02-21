¡Sujeto buscado por homicidio calificado en Nuevo León fue capturado en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Bajo un esquema de colaboración y coordinación entre las Fiscalías de Zacatecas y de Nuevo León, se logró la detención de una persona relacionada con delitos de alto impacto.

En dicha acción se llevó a cabo la detención de Brayan Aarón y/o Brian Aron “N” en el municipio de Pinos, Zacatecas, quien contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Nuevo León por el delito de homicidio calificado.