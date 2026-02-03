¡Sujeto buscado por homicidio en Coahuila fue detenido en Jesús María!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Filiberto “N”, quien era requerido por la autoridad judicial por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Jesús María realizaron la detención, la cual se llevó a cabo en el cruce de la avenida Independencia y la calle San José, en el fraccionamiento Viñedos San Marcos, en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, durante labores de prevención y vigilancia realizadas por policías municipales.

Al realizar la inspección correspondiente y consultar sus datos en las plataformas oficiales, los elementos detectaron que el señalado contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Coahuila por el delito de homicidio calificado.

Ante esta situación, se solicitó información a las autoridades homólogas de dicha entidad federativa, a fin de corroborar la identidad del detenido y verificar la vigencia de la orden judicial emitida en su contra.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación Criminal confirmaron que Filiberto “N” era la misma persona requerida por las autoridades de Coahuila, por lo que se iniciaron los trámites legales correspondientes para la cumplimentación de la orden de aprehensión.

Finalmente, con el arribo de los agentes homólogos del estado de Coahuila se realizó la entrega formal del detenido, a fin de que sea presentado ante la autoridad judicial competente y se continúe con el proceso legal en su contra.