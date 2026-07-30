¡Sujeto detenido con 44 gramos de crystal fue condenado a más de 3 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras ser procesado por el delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de metanfetamina, un sujeto de nombre Alberto “N” recibió una sentencia condenatoria de 3 años 2 meses 20 días de prisión.

Además, también fue condenado al pago de una multa de 5 mil 337 pesos.

El acusado fue arrestado por oficiales de la Policía Municipal de San Francisco de los Romo en calles de la zona Centro de esa demarcación, quienes le aseguraron tres envoltorios que contenían 44 gramos 2 miligramos de clorhidrato de metanfetamina (crystal).

Por tal motivo fue presentado ante el agente del Ministerio Público Federal en la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de una carpeta de investigación y su posterior consignación ante un juez de Control.

Alberto fue sometido a un proceso penal, en el que se acreditó su responsabilidad en el citado delito y por lo cual se le impuso tal sentencia.