¡Sujeto detenido con un arma de fuego, cargadores y cartuchos fue sentenciado a más de 6 años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio sentencia de 6 años 4 meses de prisión y multa de 8 mil 299 pesos, contra José “N” por el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La carpeta de investigación dio inicio derivado de la recepción de un desglose remitido por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en donde elementos de la Policía Estatal Preventiva, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Esparza, ubicada en el municipio de Fresnillo, lograron la detención de José “N”, a quien le aseguraron un arma de fuego larga, 225 cartuchos, 8 cargadores, una mochila táctica y un vehículo.

El Ministerio Público Federal (MPF) determinó llevar al ahora sentenciado a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal y tras formular imputación dictó la vinculación a proceso y en un procedimiento abreviado la sentencia respectiva.