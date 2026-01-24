¡Sujeto detenido con un arma de fuego y cartuchos en Las Flores fue sentenciado a 4 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que había sido detenido con un arma de fuego y cartuchos útiles por elementos de Seguridad Pública recibió una sentencia condenatoria.

Se trata de Eduardo “N”, que fue condenado a 4 años de prisión y al pago de una multa de 7 mil 580 pesos con 38 centavos por el delito de portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Policías municipales lo detuvieron el martes 6 de agosto del 2024 en calles de la colonia Las Flores luego de que un ciudadano lo reportó por haberlo agredido verbalmente.

Eduardo llevaba consigo una mochila tipo mariconera, que tiró y huyó pie a tierra al ver a los oficiales, pero fue alcanzado metros adelante.

Al revisar dicha mochila, los elementos encontraron un arma de fuego tipo revólver y 81 cartuchos útiles, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que a su vez lo consignó ante una jueza de Control para su proceso penal, al final del cual recibió dicha sentencia.