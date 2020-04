PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y policías municipales de Pabellón de Arteaga llevaron a cabo la detención de un individuo en posesión de droga, el cual llevaba en su poder cuatro envoltorios con 5.4 gramos de droga crystal.

Los uniformados efectuaban sus labores de vigilancia en calles de la colonia Francisco Villa y al desplazarse sobre la calle Gertrudis Romo, fueron abordados por una mujer que les informó que metros adelante, casi al llegar a las vías, se encontraba un individuo golpeando a una mujer.

Los policías se dirigieron al lugar del reporte, donde detectaron a una pareja discutiendo fuertemente, sin embargo, al ser cuestionada la mujer negó que hubiera sido agredida físicamente, indicando que no quería problemas, mientras que el varón comenzó a insultar a los oficiales indicándoles que no se metieran en lo que no les importaba.

En ese momento, los policías procedieron a efectuarle una inspección corporal a quien dijo llamarse Manuel, de 69 años de edad y al realizarle una inspección corporal, localizaron entre sus prendas de vestir cuatro envoltorios que dieron un peso de 5.4 gramos, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.