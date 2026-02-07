¡Sujeto que asesinó a golpes a una persona de edad avanzada fue condenado a 20 años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Pinos obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de J. Jesús “N” por el delito de homicidio calificado, consistente en 20 años de prisión y la reparación integral del daño.

Los hechos ocurrieron en enero de 2025, en la comunidad El Chino, municipio de Pinos, cuando J. Jesús “N” golpeó en la cabeza y en el cuerpo a la víctima, aprovechándose de su avanzada edad, lo que le causó lesiones graves.

La víctima perdió la vida días después en el Hospital General a consecuencia de dichas lesiones inferidas por el sentenciado.