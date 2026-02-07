NoticiasZacatecas

¡Sujeto que asesinó a golpes a una persona de edad avanzada fue condenado a 20 años de prisión!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Pinos obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de J. Jesús “N” por el delito de homicidio calificado, consistente en 20 años de prisión y la reparación integral del daño.

Los hechos ocurrieron en enero de 2025, en la comunidad El Chino, municipio de Pinos, cuando J. Jesús “N” golpeó en la cabeza y en el cuerpo a la víctima, aprovechándose de su avanzada edad, lo que le causó lesiones graves.

La víctima perdió la vida días después en el Hospital General a consecuencia de dichas lesiones inferidas por el sentenciado.

También te puede gustar

¡Impulsa Gobierno Municipal la superación personal de servidores públicos!

Noticiero El Circo

¡En la colonia Jacales II en Lagos de Moreno ejecutaron a un hombre!

Noticiero El Circo

SE EFECTÚAN RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE INTERINSTITUCIONAL

POLECIA 777
El Circo