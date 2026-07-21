¡Sujeto que asesinó a su deudor de un balazo en la Línea Verde fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Guillermo “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja luego de que el agente del Ministerio Público presentara datos de prueba suficientes para sustentar su probable participación en los hechos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, las indagatorias establecen que el móvil del crimen habría derivado de una posible deuda económica relacionada con la compra-venta de un vehículo de motor que, presuntamente, la víctima mantenía con el imputado, situación que originó un conflicto entre ambas personas.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de julio de 2026, cuando la víctima y Guillermo “N” se reunieron en el fraccionamiento Vistas de Oriente de la ciudad de Aguascalientes con el propósito de dialogar sobre un posible arreglo económico.

Al no alcanzar un acuerdo en ese sitio, ambos decidieron trasladarse en la camioneta propiedad del imputado hacia un domicilio ubicado en el fraccionamiento Real de Haciendas, donde presuntamente se efectuaría el pago de la deuda.

Sin embargo, mientras circulaban sobre la avenida Poliducto, a la altura del área social Línea Verde, en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, la víctima descendió del vehículo con la intención de retirarse del lugar.

En ese momento, presuntamente, Guillermo “N”, quien portaba un arma de fuego, accionó el arma en su contra para posteriormente huir del sitio a bordo de su camioneta.

La víctima fue auxiliada y trasladada de inmediato a recibir atención médica; no obstante, debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los impactos de arma de fuego, perdió la vida mientras era atendida por personal médico.

Como resultado de las labores de investigación de reacción inmediata, así como del análisis de videograbaciones y diversos actos de investigación realizados por personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), fue posible establecer la identidad del probable responsable.

Derivado de esto, agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Guillermo “N”.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló imputación, solicitó su vinculación a proceso y requirió la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que existían los elementos legales para ello.

Tras valorar los datos de prueba expuestos por la Representación Social, el juez de Control resolvió vincular a proceso a Guillermo “N” por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva y fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.