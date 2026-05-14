¡Sujeto que asesinó a su novia en el 2010 fue sentenciado a más de 33 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo una sentencia condenatoria de 33 años 9 meses de prisión en contra de José Eduardo “N”, responsable del delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio de una mujer con la que mantenía una relación de confianza (noviazgo), en hechos registrados en septiembre del año 2010.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el personal operativo adscrito al Sistema Tradicional, el 24 de septiembre de 2010 el ahora sentenciado acudió al domicilio de la víctima, ubicado en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos.

La joven informó a sus padres que acudiría a un centro nocturno en compañía de José Eduardo “N”; sin embargo, desde aquella noche ya no se volvió a tener contacto con ella.

Con el paso de las horas y ante la ausencia de su hija, los familiares comenzaron su búsqueda y posteriormente dieron aviso a las autoridades, iniciándose las acciones de investigación correspondientes.

Durante las primeras indagatorias, el hoy sentenciado aseguró mediante una llamada telefónica que ambos habían permanecido en un bar y que posteriormente la víctima se había retirado sola a bordo de un taxi; no obstante, dicha versión fue desmentida conforme avanzaron las investigaciones, derivado de diversas diligencias ministeriales y periciales realizadas por la autoridad.

El 12 de octubre de 2010 la víctima fue localizada sin vida en un predio rústico ubicado sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de La Tomatina hacia la subestación eléctrica Los Arquitos, en el municipio de Jesús María.

El hallazgo se realizó en avanzado estado de descomposición, por lo que especialistas de distintas áreas forenses llevaron a cabo trabajos científicos y periciales para el esclarecimiento de los hechos.

A partir de ese momento, la Fiscalía inició una exhaustiva averiguación previa en la que participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía de Investigación Criminal y personal pericial, quienes desarrollaron diversas líneas de investigación, entrevistas, análisis técnicos y dictámenes especializados que permitieron fortalecer la carpeta y reunir pruebas contundentes sobre la responsabilidad del señalado.

Las labores de investigación representaron un reto importante para las autoridades, debido a que José Eduardo “N” dejó de radicar en el estado de Aguascalientes durante varios años, situación que obligó a mantener un seguimiento constante y permanente.

Fue gracias al trabajo jurídico y de integración de pruebas realizado por el agente del Ministerio Público adscrito al Sistema Tradicional que se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

Posteriormente, el 2 de abril de 2024, agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron ubicar, localizar y asegurar al imputado en el fraccionamiento Benito Palomino Dena, en la ciudad de Aguascalientes, para después trasladarlo a las instalaciones de la Policía de Investigación Criminal.

Durante el proceso penal, el equipo de litigación del sistema tradicional sostuvo una intensa labor jurídica para defender la solidez de la investigación, enfrentar diversos recursos legales y obtener resoluciones favorables, incluyendo la superación de distintos amparos promovidos por la defensa, hasta conseguir la sentencia condenatoria definitiva en contra del responsable.