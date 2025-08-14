¡Sujeto que atacó sexualmente a una menor de edad en Aguascalientes fue sentenciado a 4.6 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que atacó sexualmente en varias ocasiones a una menor de edad fue procesado y hallado culpable por el delito de atentados al pudor, por el que recibió una sentencia condenatoria de 4 años 6 meses de prisión.

El acusado fue identificado como Diego “N”.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado establecieron que los hechos sucedieron en un domicilio del fraccionamiento Lomas del Chapulín, al oriente de la ciudad.

Antes del mes de julio del año 2023 el imputado agredió a la víctima en varias ocasiones aprovechando su estadía en la vivienda señalada.

La FGE recibió la denuncia por los ataques sexuales y una agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación en contra de Diego.

La fiscal obtuvo una orden de aprehensión en su contra, mediante la cual fue detenido por los agentes de la Policía de Investigación Criminal, que lo dejaron a disposición del juez de Control.

Diego fue sometido a un juicio y recibió una pena de 4 años y medio de cárcel, además de que tendrá que pagar una multa de 150 días y la reparación del daño a favor de la víctima.