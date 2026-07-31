¡Sujeto que atracó tres farmacias en Aguascalientes fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Humberto “N” por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado derivado de una investigación relacionada con diversos hurtos cometidos en establecimientos farmacéuticos de la ciudad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2026, cuando el señalado presuntamente ingresó a una farmacia ubicada en avenida Convención de 1914 Oriente, en el fraccionamiento Santa Anita; posteriormente acudió a otro establecimiento localizado sobre avenida Aguascalientes, en el fraccionamiento Vistas del Sol; y finalmente a una sucursal situada en avenida Aguascalientes Sur, en el fraccionamiento Morelos I.

Las investigaciones señalan que una vez dentro de cada uno de los establecimientos el imputado se apoderó sin derecho de diversos medicamentos, afectando el patrimonio de las farmacias víctimas de estos hechos.

El modus operandi que presuntamente utilizaba consistía en solicitar a las encargadas que surtieran una receta médica.

Mientras el personal buscaba los productos requeridos, aprovechaba para tomar medicamentos que se encontraban sobre el mostrador y al recibir la atención manifestaba que acudiría a su vehículo para traer el dinero con el que realizaría el pago; sin embargo, ya no regresaba al establecimiento.

Como resultado de las acciones de investigación y vigilancia, Humberto “N” fue detenido en flagrancia en posesión de los medicamentos presuntamente sustraídos.

Durante el aseguramiento también fue puesto a disposición un vehículo que habría sido utilizado en la comisión de los hechos.

La agente del Ministerio Público integró los datos de prueba correspondientes y los presentó ante la autoridad judicial.

Tras analizar los elementos aportados, el juez de Control calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

Asimismo, el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento total de los hechos.