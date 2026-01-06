¡Sujeto que disparó a un policía ministerial durante balacera en V.N.S.A. fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso a Santiago Emmanuel “N” por el delito de tentativa de homicidio doloso calificado con ventaja en agravio de un agente de la Policía de Investigación Criminal, al que le disparó durante un enfrentamiento a balazos en calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción en diciembre pasado.

Durante la balacera, el agente investigador abatió a un sujeto identificado como Adrián de Jesús Contreras, de 24 años de edad y originario de Jalisco.

El enfrentamiento sucedió la noche del sábado 27 de diciembre del 2025.

Alrededor de las 19:30 horas, varios sujetos, entre ellos Santiago Emmanuel y Adrián de Jesús, a bordo de una camioneta Kia, en color rojo, llegaron a un domicilio ubicado en las calles Francisco López Medrano y Francisco de J. Herrera L., en V.N.S.A., que anteriormente había sido utilizado como “picadero” para la venta y consumo de drogas.

Al parecer, los sujetos pretendían “levantar” al dueño de la casa, que se hallaba acompañado de varias personas, a las cuales agredieron.

Los sujetos hicieron varias detonaciones de arma de fuego, que fueron escuchadas por el agente ministerial ya que caminaba cerca del lugar.

Al aproximarse, Santiago Emmanuel se percató de su presencia y comenzó a dispararle varias veces con la intención de quitarle la vida, al igual que sus cómplices.

El policía investigador se resguardó y repelió la agresión con su arma de fuego de cargo.

Durante el intercambio de disparos, el agente abatió a Adrián de Jesús e hirió a otros dos de sus agresores.

Ante la respuesta del elemento, Santiago Emmanuel intentó darse a la fuga corriendo, pero fue detenido por oficiales de la Policía Municipal de Aguascalientes, que acudieron en apoyo del agente ministerial, en tanto que los otros dos sujetos heridos fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a un hospital a recibir atención médica en calidad de detenidos y con custodia policial.

El cuerpo del abatido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.

Un agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación por el enfrentamiento y presentó cargos en contra de Santiago Emmanuel, a quien dejó a disposición del juez de Control.

El juzgador calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado.

El acusado fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) ya que se le impuso la prisión preventiva, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria.