¡Sujeto que ejecutó a una víctima con un arma de fuego larga en el 2024 fue vinculado a proceso!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso por delitos de homicidio calificado en contra de Imer “N”, a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.

En diciembre de 2024, en el municipio de Fresnillo, el imputado en compañía de otros sujetos y abastecido con un arma de fuego larga irrumpió en el domicilio de la víctima, a quien privó de la vida mediante disparos de arma de fuego.