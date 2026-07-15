¡Sujeto que lesionó a un menor de edad en el Infonavit Morelos fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Daniel “N” alias “El Choflis”, señalado como probable responsable del delito de lesiones dolosas calificadas cometido en agravio de un adolescente.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2025, cuando la víctima, un adolescente de 14 años de edad, presuntamente sostenía una riña con otro menor en el fraccionamiento Infonavit Morelos, del municipio de Aguascalientes.

Durante el altercado, el hoy imputado, en compañía de otra persona, presuntamente aprovechó la situación para aproximarse a la víctima y golpearla por la espalda, conducta que le provocó diversas lesiones y una alteración en su estado de salud, motivo por el cual se inició la investigación correspondiente por parte de la Fiscalía Estatal.

Como resultado de las diligencias y los actos de investigación realizados se obtuvo una orden de aprehensión en contra de Daniel “N”, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación Criminal, quienes lograron ubicarlo sobre la calle Segundo Andador Bonampak, en el fraccionamiento Morelos, de esta ciudad de Aguascalientes.

Una vez presentado ante la autoridad jurisdiccional, el agente del Ministerio Público formuló la imputación correspondiente y expuso los datos de prueba recabados durante la investigación, los cuales fueron valorados por el juez de Control para resolver la situación jurídica del imputado.

En audiencia, la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones dolosas calificadas.

Asimismo, impuso como medidas cautelares la presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de salir del estado sin autorización judicial, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y los testigos, así como la prohibición de concurrir a determinados lugares relacionados con los hechos.

Finalmente, el juez de Control fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará con el fortalecimiento de la carpeta de investigación para el debido esclarecimiento de los hechos y la procuración de justicia en favor de la víctima.