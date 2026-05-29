¡Sujeto que se hacía pasar por policía y que disparó frente a su pareja embarazada fue detenido!

GUADALUPE, ZAC.- Un sujeto que se hacía pasar por policía fue detenido por auténticos elementos policiales luego de que disparó frente a su pareja sentimental que se encuentra embarazada.

Oficiales de la Policía Municipal de Guadalupe y de la Policía Estatal Preventiva se trasladaron a la colonia Paseos de San Agustín, en esta cabecera municipal, para atender reportes al servicio de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar del hecho procedieron a la detención de un sujeto, a quien entre sus pertenencias le encontraron distintivos de la Policía Estatal y la Policía Municipal.

Los oficiales resguardaron a una mujer embarazada y menores de edad que estaban presentes en el lugar.

El sujeto fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado por los probables delitos de violencia familiar, disparo de arma de fuego y posesión de arma de fuego.