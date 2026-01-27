¡Sujeto que violó a una adolescente en varias ferias fue detenido y vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto identificado como Demetrio “N” violó en varias ocasiones a una adolescente en distintas ferias del estado, por lo que ya fue detenido y vinculado a proceso, que enfrentará en prisión en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Víctima y victimario trabajaban en puestos ambulantes instalados en las ferias en distintas partes de la entidad y el sujeto aprovechaba para violentar sexualmente a la jovencita.

Abusó de ella en diversas ocasiones entre los meses de febrero y marzo del año 2025, hasta que se decidió a denunciarlo.

Una agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género integró una carpeta de investigación con testimonios y otras pruebas.

La fiscal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Demetrio, que fue localizado y detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal para ser consignado ante el juez de Control.

En la audiencia inicial fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada y se le impuso la prisión preventiva justificada y oficiosa para garantizar la seguridad de la víctima y el desarrollo del juicio.

Además, se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.