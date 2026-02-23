¡Supervisa Tere Jiménez avances del nuevo Parque Industrial San Marcos Valley!

Se invierten mil 700 millones de pesos y se contempla generar 750 nuevos empleos

La gobernadora conoció a detalle cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en este lugar, que cuenta con una superficie de 140 hectáreas

En materia de infraestructura, el parque contará con línea eléctrica de alta tensión, red eléctrica interna, planta de tratamiento, tanque elevado y pozo de agua, así como drenaje sanitario y pluvial

AGUASCALIENTES, AGS.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, realizó una supervisión de obra para constatar los avances en la construcción del Parque Industrial San Marcos Valley, ubicado al sur de la capital, proyecto en el que se invierten mil 700 millones de pesos y que generará 750 nuevos empleos.

Durante el recorrido conoció a detalle cada uno de los procesos que se llevan a cabo en este lugar, que cuenta con una superficie de 140 hectáreas y tendrá capacidad para albergar naves industriales de diferentes sectores estratégicos, como el automotriz, componentes electrónicos, tecnología, salud, entre otros.

En su mensaje, la gobernadora Tere Jiménez reiteró el apoyo de la administración estatal para facilitar las gestiones necesarias para la realización de esta obra.

“En Aguascalientes estamos preparados para recibir a los inversionistas; contamos con seguridad, paz laboral, crecimiento económico, certidumbre jurídica, personal altamente calificado, ubicación estratégica y muchas ventajas más”, destacó.

Roberto Burgos, director general regional de la empresa Lintel, explicó que la obra presenta un avance del 50 por ciento en la primera de varias etapas.

En esta fase inicial se contempla la construcción de todo el acceso principal, la caseta de vigilancia y las estructuras adyacentes.

Indicó que en materia de infraestructura el parque contará con líneas eléctricas de alta tensión, red eléctrica interna, planta de tratamiento, tanque elevado y pozo de agua, así como drenaje sanitario y pluvial, lo que garantizará un suministro suficiente para las necesidades del complejo.

“Posteriormente, cuando concluyan los trabajos, en junio de este año se pretende iniciar la construcción de un primer edificio, que será muy útil para empresas que buscan espacios pequeños o superficies de hasta 20 mil metros cuadrados”, finalizó.

En el recorrido estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Salvador Alcalá Durán, diputado local; César Enrique Peralta Plancarte, secretario de Obras Públicas; Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (SEDECYT); Guillermo Reed Frausto, director general de Atracción de Inversiones de la SEDECYT; Giovani González, director general de Desarrollo Industrial de la SEDECYT; Carlos de Alba Salas, director general del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes (FIADE); Jorge Armando Llamas Esparza, director general de la Agencia de Energía del Estado de Aguascalientes; así como Adrián Chapa, director de Comercialización de la empresa Lintel; Oscar Negrete, director de Relaciones Interinstitucionales de Lintel, y Martín Millán, director de Proyectos Especiales y Líder del Proyecto de Lintel.