¡Tas fuga de presuntos criminales persecución y balacera terminó con camioneta y arma de fuego aseguradas!

Los sospechosos huyeron desde Aguascalientes hacia Jalisco y abandonaron su unidad con un revólver

Guardia Nacional apoyó el aseguramiento del vehículo y el arma para la investigación

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Los hechos ocurrieron el lunes 13 de julio, alrededor de las once de la noche, cuando oficiales de la Policía Estatal atendieron reportes sobre sujetos armados que viajaban en una camioneta Dodge RAM blanca con placas ZB-1622-D de Zacatecas.

Al ubicar el vehículo sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura de la comunidad de Peñuelas, los policías les marcaron el alto, pero el conductor aceleró para huir rumbo a Jalisco.

Durante la persecución por la Panamericana, los tripulantes habrían disparado contra los agentes.

Los sospechosos ingresaron a territorio jalisciense y en el kilómetro 73 de la carretera Lagos de Moreno-León sufrieron un accidente que los obligó a abandonar la camioneta y escapar a pie.

Con apoyo de la Guardia Nacional, los oficiales aseguraron la Dodge RAM y localizaron en su interior un arma de fuego tipo revólver.

Tanto el vehículo como la pistola fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.