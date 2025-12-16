¡Tercer implicado en la privación de la libertad y corrupción de tres menores en Rincón de Romos fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron la captura de Misael “N” alias “El Missa”, el tercer involucrado en la privación ilegal de la libertad y corrupción de menores e incapaces en agravio de tres víctimas menores de edad, que fueron mantenidas cautivas durante varias horas en un hotel y les dieron droga en el municipio de Rincón de Romos.

Al igual que sus cómplices Edwin “N” y Jonathan “N”, Misael fue vinculado a proceso por ambos delitos y encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), ya que se le impuso la prisión preventiva, con un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles 19 de noviembre de este año.

Los tres sujetos invitaron a las ofendidas a un “convivio” y en un auto Honda Civic, con placas del entonces Distrito Federal, y dos motocicletas, las llevaron a un hotel ubicado en la intersección de las carreteras federales 22 y 45, en Rincón de Romos, donde consumieron crystal.

Una de las jovencitas les pidió que las dejaran retirarse, pero Jonathan se los impidió por presuntas órdenes de Misael.

Luego, en el coche las condujeron a una farmacia y cuando la misma víctima pidió que las dejaran ir, Jonathan le advirtió que “no hiciera show” ni pidiera ayuda.

Al volver al hotel, las ofendidas pidieron avisarles a sus padres, pero Misael les quitó sus celulares para que no lo hicieran.

Al día siguiente, jueves 20, a las dos de la tarde, agentes ministeriales llegaron al hotel y rescataron a las tres menores, además de que detuvieron a Edwin y Jonathan, que posteriormente fueron vinculados a proceso por privación ilegal de la libertad y corrupción de menores e incapaces.

A Misael, identificado como el tercer partícipe en los hechos, se le giró una orden de aprehensión.

“El Missa” fue localizado en un domicilio en la calle Francisco Villa de la colonia La Guadalupana, en la comunidad San Jacinto, perteneciente a Rincón de Romos, por lo que mediante una orden de cateo los agentes de la Policía de Investigación Criminal ingresaron y lo detuvieron.

El sujeto fue consignado ante el juez de Control, que le inició un proceso penal así como a los otros dos acusados.