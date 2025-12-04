¡Tere Jiménez fortalece las escuelas de Aguascalientes con más recursos para equipamiento y tecnología!

Este recurso es cien por ciento estatal. Vamos a seguir impulsando con fuerza los temas educativos: TJ

Se destinaron 50 millones de pesos para garantizar que las instituciones cuenten con lo indispensable, desde material didáctico y de limpieza hasta mantenimiento

A la gobernadora se le entregó el reconocimiento que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura otorgó a Aguascalientes por el Programa “Los Sueños se Leen y se Escriben”

AGUASCALIENTES, AGS.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de 50 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE), correspondientes al ciclo escolar 2025-2026, en beneficio de más de 244 mil estudiantes en todo el estado.

Durante el evento, destacó que este recurso es cien por ciento estatal y reafirmó su compromiso con la educación: “vamos a seguir impulsando con fuerza los temas educativos; para nosotros la educación es la herencia más grande que dejaremos a Aguascalientes. Vamos a construir más infraestructura educativa”, señaló.

El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, detalló que los apoyos serán asignados a 1,288 escuelas públicas de educación básica con el objetivo de atender las necesidades de cada plantel.

“Esta entrega simbólica es fundamental para el día a día en las escuelas, pues garantiza que cuenten con lo indispensable, desde material didáctico y de limpieza, hasta los arreglos que se requieran”, comentó.

Durante el evento también le entregó a la gobernadora un reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México y la Fundación Instituto Natura, gracias al Programa “Los Sueños se Leen y se Escriben”, que impulsa la comprensión lectora y el correcto desarrollo de la escritura en niñas y niños.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, reconoció a la gobernadora como una aliada de la educación.

“Cada vez contamos con escuelas mejor equipadas y es muy importante que maestras, maestros y estudiantes cuenten con todo lo necesario para fortalecer los aprendizajes y mantenerse motivados”, destacó.

Maricela de Luna Ortiz, presidenta del Comité de Participación Social de la Escuela Primaria La Buena Tierra en Jesús María, compartió su testimonio.

“Este programa significa mucho para nosotros. Cada año vemos mejoras visibles que crean espacios más dignos y agradables, lo que impacta directamente en la calidad educativa de nuestros hijos”, expresó.

Acompañaron a la gobernadora César Medina Cervantes, presidente municipal de Jesús María; Adriana Ochoa Díaz, secretaria general de la Sección Uno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Francisco Díaz Alvarado, director de Educación Básica del IEA; Noé Rodríguez García, representante del Comité Ejecutivo Nacional en la Sección Uno del SNTE, y Valentina González Delicia, alumna de 6.º de primaria; además de titulares de los Sistemas de Asesoría y Acompañamiento a la Escuela (SISAAE), directores escolares, presidentas de Consejos de Participación Escolar y estudiantes de distintos municipios.