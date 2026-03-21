¡Tere Jiménez refuerza blindaje del estado con 114 nuevas patrullas!

La inversión fue superior a los 200 millones de pesos

En Aguascalientes hay ley y autoridad; aquí el que la hace la paga: TJ

Policías reconocen el compromiso de Tere Jiménez para fortalecer su labor con este nuevo equipo

AGUASCALIENTES, AGS.- Con una inversión de más de 200 millones de pesos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó 114 nuevas patrullas para fortalecer las labores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a fin de garantizar la paz y la tranquilidad de la población y mantener al estado como uno de los más seguros del país.

“En Aguascalientes hay ley y autoridad; aquí el que la hace la paga, aquí no permitimos la impunidad. Estas nuevas unidades demuestran que para nosotros la seguridad y la paz son prioridades. No nos va a temblar la mano cuando se trate de proteger lo más importante de Aguascalientes: su desarrollo, su paz y su gente”, destacó Tere Jiménez.

Asimismo, señaló que gracias al trabajo, esfuerzo y dedicación de las y los policías, Aguascalientes ocupa los primeros lugares en seguridad.

“Hoy la Policía Estatal es la más eficiente del país; Aguascalientes cuenta con el mejor C5i, el mejor 911 y también cuenta con la mejor Policía Cibernética”, destacó.

Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado, detalló que las nuevas unidades se destinarán a la Unidad de Prevención del Delito, Policía de Carreteras, la Unidad Especial Preventiva, Policía Procesal, Policía Rosa, Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), Policía Cibernética, Policía Penitenciaria y Policía de Proximidad.

“Con la entrega de estas 114 unidades policiales de alta gama se refleja la visión estratégica y liderazgo de nuestra gobernadora, orientada a fortalecer nuestras instituciones. Cada unidad representa capacidad, presencia y respuesta. En materia de seguridad pública no hay espacio para la improvisación. La seguridad es y seguirá siendo una prioridad indeclinable”, subrayó Martínez Romo.

A nombre de quienes integran la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la oficial Angélica María Ojeda Álvarez reconoció el compromiso y sensibilidad de la gobernadora Tere Jiménez para dotar a las corporaciones policiales de las herramientas y equipamiento que requieren para desempeñar su labor con la mayor eficacia y profesionalismo.

“Recibimos equipamiento de alta gama que fortalece nuestra capacidad de servicio y mejora nuestra respuesta, permitiéndonos estar más cerca de la ciudadanía. Reafirmamos nuestro compromiso de servir con honor y profesionalismo a favor de la paz en Aguascalientes”, finalizó.

En el evento que se realizó en Plaza Patria estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente Municipal de Aguascalientes; Paulo Martínez, diputado federal; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el diputado Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, diputada local; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes; Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y de Justicia del Estado; Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Aguascalientes; Luis Gaistardo Serrano, jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; y José Luis Morales, periodista de la Mexicana.