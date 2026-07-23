¡Trabajador murió aplastado: tragedia en la construcción del hospital IMSS Bienestar en Guadalupe!

Otro obrero sufrió algunas lesiones tras el colapso de una estructura metálica

GUADALUPE, ZAC.- Un joven murió y otro sufrió golpes leves tras el colapso de una estructura metálica en la construcción de un hospital del IMSS Bienestar en esta localidad.

Los trágicos hechos ocurrieron este jueves, alrededor de las nueve de la mañana, en la vialidad Siglo XXI, donde se edifica el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

En el lugar perdió la vida Diego, de 19 años de edad y originario de Puebla, y resultó lesionado Pedro, de 21 años y oriundo del Estado de México.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, ambos hacían trabajos de calzado y acomodo de una parrilla de acero de refuerzo para cimentación, pero ésta se ladeó y colapsó.

La estructura se vino abajo y aplastó a Diego, que quedó atrapado entre las varillas y sufrió una lesión en la cabeza con exposición de masa encefálica, que le provocó la muerte instantánea.

Por su parte, Pedro solamente resultó con algunos golpes leves.

Tras el incidente, una cuadrilla de rescate de la empresa constructora se aproximó para auxiliar a los trabajadores y confirmó que uno de ellos ya había fallecido.

Poco después paramédicos de un cuerpo de rescate que hicieron acto de presencia corroboraron que el poblano ya no presentaba signos vitales y brindaron los primeros auxilios al mexiquense, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.

Personal de las Coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil arribaron a la obra para valorar los riesgos y evitar más accidentes.

El lugar del hecho fue resguardado hasta el arribo de agentes de la Policía de Investigación, que iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos, y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que levantaron el cuerpo del fallecido para su traslado al Servicio Médico Forense.