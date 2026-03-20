¡Tractocamión de Lala atropelló y causó la muerte de una mujer en el Mercado de Abastos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un tractocamión de la empresa Lala atropelló y mató a una mujer en calles del Mercado de Abastos, al sur de la ciudad, y pese a que el chofer intentó huir fue detenido y entregado a las autoridades ministeriales para definir su situación legal.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las dos de la tarde de este viernes en la calle Mercado de Abastos y el Bloque D.

La fémina, no identificada hasta el momento, vestía pants azul, calzaba tenis en color negro y llevaba una bolsa en color café.

Pie a tierra trató de cruzar la calle mencionada, frente a una carnicería, cuando fue arrollada por el tractocamión de la empresa Lala, que era guiado de oriente a poniente, desde la avenida José María Chávez hacia Mahatma Gandhi.

La peatón quedó tendida sobre el arroyo vehicular y el operador del vehículo de carga decidió continuar su camino para intentar escapar, pero fue alcanzado y arrestado sobre la misma avenida Mahatma Gandhi.

Paramédicos de la Cruz Roja y del Grupo de Operaciones Aéreas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para prestar auxilio a la víctima, pero el médico de vuelo, doctor Eduardo Álvarez Bravo, confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de la Policía Vial, durante su intervención en el accidente, resguardaron la zona y al chofer involucrado lo presentaron ante el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

La circulación vehicular en la calle Mercado de Abastos tuvo que ser cerrada en tanto elementos de Servicios Periciales realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo sin vida de la mujer atropellada para su traslado al Servicio Médico Forense.